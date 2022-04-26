لاعب برشلونة يقلد احتفالية رونالدو.. والنادي يحذف اللقطة

احتفل فيرمين لوبيز، لاعب فريق برشلونة للشباب، على طريقة الاحتفالية الشهيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للغريم التقليدي ريال مدريد، قبل أن يقوم النادي الكاتالوني بحذف الاحتفالية في صفحاته على شبكات التواصل الاجتماعي.

وسجل فيرمين لوبيز البالغ من العمر "18 عاما" هدفا من مقصية رائعة ثم احتفل على طريقة رونالدو، المهاجم الحالي لمانشستر يونايتد، والذي يعد الهداف التاريخي لريال مدريد بـ 450 هدفاً.

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ونشر برشلونة الهدف الرائع للاعب الشاب على حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، لكن النادي حذف لقطة الاحتفالية، علما بأن المباراة تم بثها مباشرة على قناة النادي وانتشرت لقطة الاحتفالية بشكل واسع بشبكات التواصل.

وبحسب الفيديو الذي نشره النادي على "تويتر" و"إنستغرام" للاعب، أظهرت اللقطات هدف اللاعب الشاب وتم بعدها حذف احتفاليته على طريقة رونالدو وإظهار تهنئة زملائه بعد ذلك.

وسجل رونالدو "37 عاما" 20 هدفا في برشلونة خلال 34 مباراة خاضها ضد النادي الكاتالوني، وحقق 10 انتصارات وتسع تعادلات مقابل 15 هزيمة، وطالما عرف باحتفاليته الشهيرة عقب تسجيل الأهداف.