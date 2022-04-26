شكوك حول مشاركة ألابا وكاسيميرو في مباراة سيتي

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كارلو أنشيلوتي يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أن هناك شكوكا في مشاركة ديفيد ألابا وشكوكا أكبر في مشاركة كاسيميرو في مباراة مانشستر سيتي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

ولم يتمكن الثانئي مؤخرا من خوض التدريب بالكامل، بينما أضاف انشيلوتي أن القرار بشأن مشاركتهما لن يصدر قبل التدريب الختامي.

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وقال أنشيلوتي إن مشاركة: كاسيميرو مثيرة للشك أكثر من مشاركة ألابا، وإذا لم يتمكن من اللعب يوم الثلاثاء فإنه سيكون جاهزا على أية حال لمباراة العودة.