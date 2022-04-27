أغويرو ينتقد رد فعل غوارديولا تجاه محرز

انتقد سيرجيو أغويرو رد فعل بيب غوارديولا الغاضب على إهدار رياض محرز لفرصة هدف محقق في مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، انتهت بفوز الفريق الإنجليزي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.
وتقدم فريق غوارديولا بهدفين في غضون 10 دقائق عن طريق كيفين دي بروين وغابرييل جيسوس، وفي الدقيقة 25 أتيحت الفرصة لبطل الدوري الإنجليزي من أجل توسيع الفارق، عندما لعب دي بروين تمريرة لمحرز، لكن الجناح الجزائري سدد الكرة في الشباك الجانبية، وكان بإمكانه تمرير الكرة إلى زميله فودين ومنح مانشستر سيتي فرصة تسجيل الهدف الثالث.
وأظهرت لقطات الفيديو انفعال بيب غوارديولا على خط التماس، ولوح بيده بغضب ضد محرز، مما أثار انزعاج أغويرو أسطورة مانشستر سيتي، الذي كان يعلق على المباراة عبر قناته على "Twitch" مع زميله السابق ماريو بالوتيلي.
وقال أغويرو، الهداف التاريخي لمانشستر سيتي: لا أحب أن يغضب بيب بهذه الطريقة، وبخ رياض وأتمنى أن يسجل هدفا.
وأضاف: ذات مرة ضد توتنهام غضبت من غوارديولا وصرخنا في وجه بعضنا بعضا.
ويستضيف استاد "سانتياغو برنابيو" في مدريد مواجهة الإياب بين الفريقين في الرابع من مايو المقبل.
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