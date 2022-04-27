الدحيل يكتسح سباهان بخماسية

اختتم الدحيل القطري مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوز كبير على سباهان الإيراني 5 -2 يوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الرابعة بالمسابقة.



وتقدم مايكل أولونغا للدحيل في الدقيقة العاشرة، قبل أن يدرك محمد نجاد مهدي التعادل لسباهان في الدقيقة 20، وفي الدقيقة 35 عاد أولونغا لتسجيل الهدف الثاني للدحيل، فيما أضاف إدميلسون جونيور الهدف الثالث في الدقيقة 41.



وفي الدقيقة 50 سجل فرجاني ساسي الهدف الرابع للدحيل، فيما عاد سباهان للمباراة بهدف ثان سجله سروش رفيعي في الدقيقة 82، وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي اختتم إدميلسون جونيور خماسية الدحيل.



ورفع الدحيل، الذي كان قد ضمن تأهله لدور الستة عشر في الجولة السابقة، رصيده إلى 15 نقطة في الصدارة، فيما يحتل التعاون السعودي المركز الثاني برصيد سبع نقاط ، وسيواجه باختاكور الأوزبكي متذيل الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في وقت لاحق، فيما تجمد رصيد سباهان عند سبع نقاط في المركز الثالث.

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