إيفرا بألم: بعت المخدرات وأكلت من القمامة

كشف باتريس إيفرا، اللاعب السابق لمنتخب فرنسا ومانشستر يونايتد، أنه عاش طفولة قاسية وعانى من ظروف مؤلمة، قبل أن تنقذه كرة القدم وتنتشله من الحياة الصعبة.

وقال إيفرا في برنامج وثائقي على قناة "بي بي سي" إنه نشأ وسط ظروف لم تكن بالسهلة إطلاقا، موضحا: لقد بعت المخدرات عندما كنت صغيرا، لقد تركنا والدي ومعي 24 أخا، وفي بعض الأحيان في منتصف الليل، كنت أذهب إلى القمامة للبحث عن وجبات "بيغ ماك".

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وأضاف: كرة القدم أنقذتني، عندما كان عمري 17 عاما، سافرت إلى إيطاليا، قبل التوقيع مع نيس في 2002، أتذكر أنني دخلت غرفتي وكان هناك بدلة رياضية، واتصلت بأمي وقلت لها هذه هي الجنة، الناس يقدمون لنا الطعام ولدينا شوكتان على جانب واحد وسكينان على الجانب الآخر.

يذكر أن الظهير الأيسر السابق البالغ من العمر "40 عاما" خاض تجربة مميزة مع مانشستر يونايتد من يناير 2006 إلى صيف 2014، وحقق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي خمس مرات، وانتقل بعد ذلك إلى يوفنتوس، ولعب في فرنسا مع عدة أندية أبرزها مارسيليا، وارتدى قميص المنتخب الفرنسي الأول في 81 لقاء، ويملك في رصيده 21 لقبا.