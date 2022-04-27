بنزيمة تعرض لـ "الليزر" قبل تنفيذ ركلة جزاء بانينكا

كشفت اللقطات التلفزيونية عن تعرض كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، لليزر قبل تنفيذ ركلة الجزاء في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكسب مانشستر سيتي المواجهة التي استضافها على ملعبه "الاتحاد" بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتقام مباراة الإياب في الرابع من مايو المقبل على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مدريد.

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لكن ركلة الجزاء التي سددها الفرنسي بنزيمة قبل ثماني دقائق من نهاية المباراة، شهدت استهداف جماهير متصدر الدوري الإنجليزي للاعب عبر توجيه الليزر في وجهه من أجل إضاعة الركلة، لكن هداف ريال مدريد تمكن من تسجيل الهدف الثالث لفريقه على طريقة "بانينكا" الشهيرة، ولم يظهر أي رد فعل تجاه الليزر.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف لاعب بواسطة أقلام الليزر أثناء تنفيذ ركلة الجزاء، حيث تم استهداف محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالليزر قبل أن يسدد ركلة جزاء في مباراة حاسمة لمنتخب بلاده مصر في تصفيات كأس العالم 2022 أمام السنغال الشهر الماضي، وأضاعها النجم المصري.