وزيرة بريطانية: الوقت ينفد أمام تشيلسي

قالت نادين دوريس وزيرة الدولة لشؤون الثقافة والإعلام والرياضة في بريطانيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" يوم الخميس، إن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يلعب حاليا في الوقت المحتسب بدل الضائع وليس أمامه سوى أسابيع قليلة لإتمام عملية بيعه.

وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي في البداية للبيع بعد العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الثري الروسي، مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

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ولا يستطيع النادي حاليا التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد العقود القائمة.

وتم تقديم عطاءات نهائية لشراء النادي في وقت سابق هذا الشهر.

وقالت دوريس: تشيلسي يلعب في الوقت المحتسب بدل الضائع حاليا. الوقت ينفد أمامه لإتمام عملية البيع ويجب أن تحدث قريبا.

ولم تجب دوريس على سؤال عما سيحدث إذا انتهت هذه المهلة دون بيع تشيلسي لكنها أضافت أن النادي أمامه أسابيع لإتمام عملية البيع.