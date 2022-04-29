سيلفا يمدد عقده مع ريال سوسييداد

مدد لاعب الوسط المخضرم الاسباني دافيد سيلفا عقده مع فريقه ريال سوسييداد لكرة القدم لمدة عام وتحديداً حتى نهاية موسم 2022-2023، حسب ما أفاد الجمعة اللاعب نفسه البالغ "36 عاماً".

وانضم سيلفا المتوج بطلاً للعالم مع "لا روخا" في جنوب إفريقيا 2010 إلى سوسييداد في عام 2020 قادماً من مانشستر سيتي الإنجليزي بعدما قاده للفوز بأربعة ألقاب في الدوري.

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وقال سيلفا: كان قراراً سهلاً مع نادٍ كهذا وجماهيره.

وأحرز النادي الباسكي مسابقة الكأس المحلية في عام 2020، ويحتل هذا الموسم المركز السادس برصيد 55 نقطة في "لاليغا" وذلك قبل خمس جولات من النهاية.

