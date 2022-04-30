إشبيلية يتعادل مع قادش في الدوري الإسباني

تعادل فريق إشبيلية مع قادش 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم إشبيلية بهدف سجله يوسف النصيري في الدقيقة السابعة وتعادل قادش عن طريق لوكاس بيريز في الدقيقة 66.

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ورفع إشبيلية رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد قادش عند 32 نقطة في المركز السابع عشر.