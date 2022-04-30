إشبيلية يتعادل مع قادش في الدوري الإسباني

تعادل فريق إشبيلية مع قادش 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وتقدم إشبيلية بهدف سجله يوسف النصيري في الدقيقة السابعة وتعادل قادش عن طريق لوكاس بيريز في الدقيقة 66.
مادة اعلانية
ورفع إشبيلية رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد قادش عند 32 نقطة في المركز السابع عشر.
اقرأ أيضاً
-
الريال يقلب خسارته أمام إشبيلية إلى فوز مثيراجتاز ريال مدريد إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما قلب تأخره صفر - 2 أمام مضيفه إشبيلية إلى ... رياضة عالمية
-
إشبيلية يقلب الطاولة على غرناطةقلب فريق إشبيلية تأخره بهدف أمام ضيفه غرناطة إلى فوز 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة ... رياضة
-
برشلونة يعود إلى "الثاني" بفوز صعب على إشبيليةارتقى برشلونة إلى وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فوزه الصعب على ضيفه إشبيلية 1 - صفر يوم الأحد في المرحلة الثلاثين.ويدين برشلونة بالفضل في هذا ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية