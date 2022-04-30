سيتي يستعيد صدارته برباعية ليدز

استعاد فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه ليدز يونايتد 4 - صفر يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين.

وكان ليفربول صعد إلى الصدارة مؤقتا بفوزه الصعب على مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد لكن بعد ساعات قليلة عاد سيتي إلى القمة.

مادة اعلانية

وحسم سيتي فوزه على ليدز بأربعة أهداف حملت توقيع رودريغو هرنانديز وناثان آكي وغابرييل جيسوس وفرناندينيو في الدقائق 13 و54 و78 و90.

الفوز رفع رصيد سيتي في الصدارة إلى 83 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول قبل أربع جولات من نهاية الموسم. وظل ليدز يونايتد في المركز السابع عشر وتوقف رصيده عند 34 نقطة.