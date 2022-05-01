أنشيلوتي بعد الخماسية التاريخية: متعطش للمزيد مع الريال

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، عن رغبته في الفوز بالمزيد من الكؤوس مع ريال مدريد بعد أن قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإسباني يوم السبت عقب الفوز على إسبانيول 4 - صفر.

وحقق الريال لقب الدوري للمرة الـ35 في تاريخه قبل نهاية المسابقة بأربع مباريات. وأصبح أنشيلوتي أول مدرب يفوز بلقب الدوري في الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية، ومازال المدرب الإيطالي يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن الفريق سيخوض مباراة الإياب للدور قبل النهائي أمام مانشستر سيتي يوم الأربعاء المقبل علما بأنه خسر ذهابا 3 - 4.

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وقال أنشيلوتي في الملعب عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني :" كان لدينا الكثير من المشاعر ونحن نخوض هذا التحدي، الموسم كان مذهلا. الكثير من التماسك . يجب أن أشكر اللاعبين على عملهم وسلوكهم".

وأكد " اليوم يجب أن نحتفل، وألا نتحدث. نريد أن نحتفل. يملؤني الفخر بالفوز بألقاب الدوريات الخمس الكبرى الأوروبية. يمكنني أن أقول أنني أحب ما أفعله. هذا يعني أنني قمت بعمل جيد".

وأردف " أنا فخور. أريد الاستمرار في التتويج بالألقاب مع الريال. أراكم يوم الأربعاء. سأقول للجماهير يوم الأربعاء أننا بحاجة لهذه الأجواء".

وأعرب مارسيلو قائد الفريق عن فخره، وأهدى اللقب لجماهير الريال المخلصة "سعادة عارمة. فزنا باللقب في أسرع وقت ممكن وهذا عمل الجميع. سعيد للغاية ويجب أن نواصل إضافة المزيد. إنه نتائج عملنا، فرحتنا، تضحيتنا، والعديد من الأشياء الأخرى".

وأضاف :" لهذا السبب فزنا. الاحتفال به مع الجماهير هو الأفضل. من قبل كنا لا نستطيع (بسبب الجائحة) ولكن الآن يمكننا. الحفلة تخصهم".

وأكد :"إنها أكبر فرحة، الاحتفال على أرض أفضل نادي في العالم. اليوم يجب أن نحتفل. ولكن تنتظرنا مباراة مهمة".

وردد تيبو كورتوا حارس الريال نفس ما قاله مارسيلو، وقال :"إنه من الرائع الفوز بلقب الدوري مع تبقي العديد من المباريات. قمنا بجهود عظمية هذا العام ونحن سعداء للغاية".

وأضاف :"كان لدينا تماسك مهم في المباريات الحاسمة، ولكن فوق كل هذا هو كيفية عبورنا المباريات الصعبة التي لعبنها بعد مباراة الكلاسيكو (الخسارة برباعية نظيفة أمام برشلونة)".

وأكد :" تغلبنا على سيلتا وأشبيلية في ملعبيهما، وتغلبنا على خيتافي في ملعبنا... شكر كبير للجماهير على كل شيء. اليوم الأجواء كانت رائعة، أردنا حقا أن نحتفل باللقب، لأنه قبل عامين لم يكن بإمكاننا الاحتفال مع الجماهير بسبب الجائحة".