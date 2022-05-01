الأندية الكبرى تنعى رايولا

نعى ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان وكيل اللاعبين الشهير مينو رايولا الذي توفى يوم السبت عن عمر ناهز 54 عاما بعد صراع مع المرض.

ومثل رايولا مجموعة من أشهر لاعبي كرة القدم وفي مقدمتهم الفرنسي بول بوغبا والنرويجي إيرلينغ هالاند والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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وكان رايولا، الذي ولد في إيطاليا ونشأ في هولندا، قد خضع لجراحة في الرئة في مدينة ميلان الإيطالية في يناير وتدهورت حالته الصحية خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تعلن عائلته عن وفاته يوم السبت.

وغرد ريال مدريد عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "ريال مدريد ورئيسه ومجلس الإدارة يعربون عن حزنهم العميق لوفاة مينو رايولا ويقدمون تعازيهم لعائلته ومحبيه".

من جانبه أوضح سان جيرمان "مينو رايولا وكيل رياضي صاحب شخصية بارزة ، توفى اليوم بعد صراع مع المرض، النادي من خلال رئيسه يقدم تعازيه إلى عائلته ومحبيه، نقدم خالص تعازينا لعائلة رايولا وجميع أصدقاء مينو على الخسارة المأساوية".