إنتر يواصل ملاحقة ميلان بفوز صعب على أودنيزي

فاز إنتر ميلان بصعوبة 2-1 على أودينيزي بفضل هدفي إيفان بريشيتش ولاوتارو مارتينيز، ليقلص حامل اللقب الفارق مع غريمه ميلان المتصدر إلى نقطتين في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وبدأ إنتر بقوة وسجل المهاجم الكرواتي بريشيتش الهدف الأول بضربة رأس قوية في الدقيقة 12. وتعرض إيدن دجيكو مهاجم إنتر لخطأ داخل المنطقة، وحصل مارتينيز على فرصة مثالية لتسجيل الهدف الثاني، لكنه أهدر الركلة وسدد في القائم، قبل أن يتابع الكرة ويهز الشباك.

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ولم يستسلم أودينيزي بعد الاستراحة، وضغط على إنتر وقلص الفارق بواسطة إغناسيو بوسيتو من مدى قريب قبل 18 دقيقة من النهاية.

ونجا إنتر من توتر الدقائق الأخيرة في ضيافة أودينيزي، ليصبح رصيده 75 نقطة من 35 مباراة وبفارق نقطتين عن ميلان الذي فاز 1-صفر على فيورنتينا ويأتي أودينيزي بالمركز 12 وله 43 نقطة.