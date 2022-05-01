بلباو يهزم أتلتيكو مدريد بثنائية ويبعده عن أمل "الوصافة"

تعرضت آمال أتلتيكو مدريد في إنهاء موسم دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في الوصافة وحجز مقعد بكأس السوبر الإسبانية في السعودية لضربة بعد الخسارة 2-صفر من أتلتيك بلباو يوم السبت.

ويبقى أتلتيكو في المركز الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف إشبيلية صاحب المركز الثاني، الذي تعادل بملعبه 1-1 مع قادش المهدد بالهبوط يوم الجمعة، وبرشلونة الثالث في الترتيب الذي تتبقى له مباراة مع مايوركا المتواضع يوم الأحد.

مادة اعلانية

ولا تقتصر مخاوف فريق المدرب دييغو سيميوني على مكانه في كأس السوبر إذ يبتعد بفارق أربع نقاط فقط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس الذي تتبقى له مباراة أمام خيتافي يوم الاثنين. ويتأهل أول أربعة فرق فقط إلى دوري أبطال أوروبا.

وفي يوم شهد تتويج ريال مدريد باللقب عقب فوزه 4-صفر على ضيفه إسبانيول هيمن بلباو على اللقاء أمام أتليتيكو الباهت. تقدم بلباو، الثامن في الجدول برصيد 51 نقطة، في الدقيقة الثامنة حين حول المدافع ماريو إيرموسو الكرة بالخطأ في مرماه بعد تمريرة إنياكي وليامز العرضية.

وتعرض أتلتيكو، الذي يغيب عنه المهاجم المتألق جواو فيلكس حتى نهاية الموسم بسبب إصابة بالساق، لتهديدات مستمرة من وليامز ومونياين وتدخل الحارس يان أوبلاك لإنقاذ فرصة خطيرة بينما منع القائم فرصة أخرى. لكن جاء الهدف الثاني المستحق من ركلة جزاء في الدقيقة 56 نفذها وليامز بعد تعرض مونياين لعرقلة لاعب الوسط المكسيكي هيكتور هيريرا. وسدد وليامز الركلة بطريقة بانينكا في منتصف مرمى أوبلاك.