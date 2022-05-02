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برشلونة ينفي التواصل مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي

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مباراة سابقة له أمام برشلونة

برشلونة ينفي التواصل مع وكيل أعمال ليفاندوفسكي

مدريد - د ب أ

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نفى نادي برشلونة الإسباني التكهنات التي أثيرت حول اجتماعه بوكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي لبحث إمكانية انتقال الهداف البولندي لكامب نو قادما من صفوف بايرن ميونخ الألماني.

وقال ماتيو اليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة لمحطة "موفي ستار" التليفزيونية "يمكنني أن أؤكد أنه لم يتم عقد أي اجتماع مع ممثلي ليفاندوفسكي، إذا كان اللاعب عقده ساريا فإننا نخاطب ناديه أولا".

ولم يتحدث اليماني بشأن إمكانية إجراء مفاوضات مع بايرن ميونخ بشأن ضم هدافه ليفاندوفسكي.

ويلعب ليفاندوفسكي، 33 عاما، في صفوف بايرن منذ عام 2014 ونجح الموسم الماضي في تحطيم الرقم القياسي للأسطورة غيرد مولر، بتسجيله 41 هدفا في البوندسليغا. ويمتد عقد ليفاندوفسكي مع بايرن حتى 2023 لكن أثيرت تكهنات مؤخرا بشأن إمكانية انتقاله لبرشلونة.

من جانبه أكد حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة لبايرن ميونخ "ليفاندوفسكي لديه عقد حتى 30 يونيو 2023، سنجري محادثات الآن وسنرى كيف ستطور الأمور".

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