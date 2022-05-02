توخيل: قد لا نتأهل إلى دوري الأبطال

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي، عقب الخسارة 1-صفر أمام إيفرتون إنه قد لا ينهي الموسم في المربع الذهبي إذا واصل تحقيق نتائج متباينة في آخر أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل ريتشارليسون مهاجم إيفرتون هدف المباراة الوحيد، ليكتفي تشيلسي ثالث الترتيب بحصد أربع نقاط فقط من آخر أربع مباريات. ويتقدم تشيلسي بثلاث نقاط على أرسنال رابع الترتيب وخمس نقاط على توتنهام هوتسبير في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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وقال توخيل للصحفيين "لقد قلت منذ عدة أسابيع إني لا أشعر بالأمان، ونحن لم نكن أبدا في أمان.. إذا كنّا في سباق على المركز الأول أو أول مركزين أو أول أربعة مراكز، وبغض النظر عن السباق نفسه، فإن حصد أربع نقاط من آخر أربع مباريات ليس كافيا أبدا".

وأضاف "يجب علينا الاهتمام بأنفسنا. في الوقت الحالي لا نحصل على النقاط عندما نلعب بشكل رائع، ونستحق المزيد، ونخسر عندما نلعب بشكل مقبول. هذا مزيج سيء".

وجاء هدف ريتشارليسون بعد خطأ من سيزار أزبليكويتا قائد تشيلسي في إبعاد الكرة، وقال توخيل إن ناديه يدفع ثمن ارتكاب أخطاء كبيرة في المباريات الأخيرة.

وقال المدرب الألماني "كنا ندرك ماذا ينتظرنا وكيف ستسير الأمور في المباريات الأخيرة. عانينا للخروج بشباك نظيفة. في آخر أربع مباريات خرجنا (بشباك نظيفة) مرة واحدة أمام وست هام يونايتد. كان هذا هو الفوز الوحيد وأنا محبط جدا".

وأضاف "ماذا يمكن أن أفعل؟ الكرة كانت سهلة وفرطنا في هدف وهذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث... هذا يتكرر كثيرا. عانينا للعب دون أخطاء كبيرة ولهذا السبب نحن نعاني في تحقيق النتائج". وسيستضيف تشيلسي منافسه ولفرهامبتون واندررز يوم السبت.