حرمان المنتخب والأندية الروسية من المشاركة في بطولات "يويفا" الموسم المقبل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الاثنين منع منتخب روسيا للرجال والأندية الروسية من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

وكشف يويفا الذي يتخذ من سويسرا مقرا له إن روسيا أصبحت غير مؤهلة أيضا لاستضافة بطولة أوروبا في 2028 أو 2032.

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وأوضح الاتحاد الأوروبي أن قراره باستبعاد روسيا يتماشى مع لوائحه التي تنص على أنه يجب على كل مقدم عرض "ألا يتصرف بطريقة قد تؤدي إلى تشويه سمعة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو اللعبة أو عملية التقدم بالعروض ذاتها".

وأوقف "يويفا" والاتحاد الدولي "فيفا" بالفعل المنتخبات والأندية الروسية من المشاركة في المنافسات الدولية حتى إشعار آخر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.