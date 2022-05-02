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ريتشارليسون مهدد بالتحقيق لاحتفاله بـ "الألعاب النارية"

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محتفلا بالهدف الوحيد

ريتشارليسون مهدد بالتحقيق لاحتفاله بـ "الألعاب النارية"

لندن - د ب أ

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بات البرازيلي ريتشارليسون مهددا بالخضوع للتحقيق من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب إطلاقه شعلة مضيئة عقب تسجيله هدف فريق إيفرتون في مرمى تشيلسي يوم الأحد.

وأحرز ريتشارليسون هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46 من عمر اللقاء، الذي جرى على ملعب (غوديسون بارك)، ليحافظ على آمال إيفرتون في البقاء ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

ويبتعد إيفرتون بفارق نقطتين خلف ليدز يونايتد، صاحب المركز السابع عشر (أولى مراكز الأمان)، علما بأن الفريق المنتمي لمقاطعة (ميرسيسايد) مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

وخلال الاحتفالات التي أعقبت هدف ريتشارليسون، تم إلقاء ألعاب نارية على أرض الملعب من جانب الجماهير، ليقوم اللاعب بالتقاطه قبل أن يلقيه، فيما لم يعرف بوضوح مكان سقوطه.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) عن متحدث باسم النادي قوله "سننظر في الأمر ، لكن فيما يتعلق بنا ، كان ريتشارليسون يحاول التخلص من الألعاب النارية بعيدًا".

وفي فبراير الماضي، جرى تحقيق مع هارفي إليوت، لاعب فريق ليفربول، بواسطة اتحاد الكرة الإنجليزي، بعد واقعة مماثلة ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية على ملعب (ويمبلي) في العاصمة البريطانية لندن. يشار إلى أن الألعاب النارية ممنوعة من ملاعب كرة القدم في إنجلترا.

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