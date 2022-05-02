محرز يطالب إيلون ماسك بإعادة توثيق حسابه

طلب الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الاثنين من المليادير الأميركي إيلون ماسك إعادة توثيق حسابه في موقع التواصل الاجتماعي"تويتر".
وفي منشور على صفحة اللاعب الجزائري الرسمية على تويتر، كتب محرز "إيلون ماسك أعد توثيق حسابي" ووجوه تعبيرية ضاحكة.
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وتوصل ماسك لاتفاق لشراء "تويتر" الأسبوع الماضي مقابل 44 مليار دولار أميركي تعهد بعدها بإجراء عدة تغييرات كبرى من أبرزها محاربة الحسابات الوهمية.
ويعد رياض محرز من أبرز نجوم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الموسم الحالي بتسجيله 23 هدفا في 43 مباراة حتى الآن كما حقق برفقة الفريق السماوي منذ قدومه في 2018 9 بطولات (3 دوي إنجليزي 3 كأس الرابطة وبطولتان في كأس الدرع الخيرية وبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي".
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