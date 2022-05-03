غوارديولا يكشف حالة ثنائي الدفاع لمواجهة ريال مدريد

قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن الظهير الأيمن كايل ووكر جاهز لمواجهة ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في مدريد يوم الأربعاء، لكن قلب الدفاع جون ستونز لا يزال غير متاح للإصابة.

ولم يشارك ووكر في أي مباراة منذ إصابته أمام أتلتيكو مدريد في دور الثمانية لدوري الأبطال الشهر الماضي، لكن غوارديولا قال إنه سيتخذ قرارا متأخرا بشأن الحالة البدنية للاعب البالغ عمره "31 عاما" لمعرفة مدى جاهزيته للمشاركة في المباراة التي ستقام في استاد سانتياغو برنابيو.

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وأصيب مواطنه الدولي الإنجليزي ستونز خلال الفوز 4-3 على ريال مدريد في استاد الاتحاد الأسبوع الماضي وغاب عن الفوز على ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: ووكر تدرب وسيسافر معنا. سنحدد موقفه يوم الأربعاء. لم يتدرب منذ ثلاثة أسابيع لكنني سعيد بعودته. ستونز ليس جاهزا.

ويتطلع سيتي للتأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي عندما يلتقي مع ريال مدريد المتوج مؤخرا بلقب الدوري الإسباني في مدريد، وذلك على أمل تعويض خسارته أمام تشيلسي في نهائي العام الماضي في بورتو.

وأضاف غوارديولا ، الذي يتصدر فريقه الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول: فريقان جيدان، ورأينا ذلك الأسبوع الماضي. أنهم أبطال إسبانيا ونحن نحاول أن نكون أبطال هنا. رأينا في مباراة الذهاب أنه يجب أن نتحسن وسنحاول القيام بذلك.

وقال كيفن دي بروين، الذي سجل الهدف الأول لسيتي أمام ريال مدريد في مباراة الذهاب في مانشستر الأسبوع الماضي، إن فوز فريقه بدوري أبطال أوروبا لأول مرة سيغير المفاهيم حول النادي.

وبات سيتي قوة مهيمنة في إنجلترا منذ وصول غوارديولا في 2016 لكنه لا يزال يبحث عن لقبه الأول لدوري أبطال أوروبا، بينما يحمل منافسه ريال مدريد الرقم القياسي للفوز بالبطولة 13 مرة.

وأضاف دي بروين: لم نفز باللقب لكن حصد البطولة سيغير هذه الرواية الصغيرة. سيغير المنظور من الخارج. حقيقة أننا نقاتل منذ سنوات طويلة للفوز باللقب ونتأهل للأدوار النهائية يعني أننا بالفعل نقوم بعمل جيد حقا. أدعم فريقي لتقديم أداء جيد للفوز بالمباراة. الجميع يتوقع مواجهة رائعة وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا ونأمل التأهل للنهائي في باريس.