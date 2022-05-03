مودريتش يتوعد مانشستر سيتي بـ "التاريخ"

قال لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن المباراة المقررة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي يوم الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي من دوري أبطال أوروبا، هي أهم مباراة في الموسم.

وبعد أيام قليلة من حسم ريال مدريد لقب الدوري الإسباني لصالحه، يتحول التركيز إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع ريال مدريد إلى قلب الموازين أمام منافسه الإنجليزي بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز مانشستر سيتي 4 - 3.

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وقال مودريتش خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء : الأجواء في غرفة تغيير الملابس جيدة للغاية. نحن نتطلع إلى المواجهة. ونعرف ما يفترض بنا فعله، لأن هذه هي المباراة الأكثر أهمية في الموسم. يجب أن نقدم أفضل مبارياتنا.

وأضاف : نتمتع بثقة كبيرة في الكفاح للعودة. نعرف أننا لم نقدم أفضل مستوياتنا في المباراة الأولى، لكننا سجلنا ثلاثة أهداف. علينا أن نقدم ما هو أفضل ، وأنا واثق من أننا سنفعل. لدينا الكفاءة والشخصية لذلك. إلى جانب تاريخ هذا النادي.

وتوج الكرواتي الدولي مودريتش "36 عاما" بلقب دوري الأبطال أربع مرات مع ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال برصيد 13 لقبا.

أما مانشستر سيتي، وصيف بطل دوري الأبطال في الموسم الماضي، فلم يسبق له إحراز اللقب الأوروبي.

وقال مودريتش :يوم الأربعاء، يكون قد مر أربعة أعوام على آخر تتويج لنا بدوري الأبطال، لكن هذه مباراة أخرى، لذلك علينا نسيان ذلك الأمر والتركيز.

وأضاف : ما يجب علينا فعله، هو الدخول إلى أرض الملعب بالكثير من الثقة والشخصية، والكثير من الطاقة والحماس. علينا أن نستعرض أننا فريق ريال مدريد، أفضل فريق في العالم. علينا أن ندخل الجماهير في أجواء المباراة منذ البداية عبر تقديم عرض جيد.