خضيرة يدعو روديغر إلى الانضمام لريال مدريد

حث سامي خضيرة لاعب منتخب ألمانيا سابقا، مواطنه انطونيو روديغر مدافع تشيلسي الإنجليزي على الانتقال لريال مدريد الإسباني.

وقال خضيرة "35 عاما" لبرنامج "ديكودد" عبر منصة "دازن" يوم الأربعاء "أتمنى انتقاله إلى ريال مدريد، من وجهة نظري عليه القيام بذلك".

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وأضاف خضيرة الذي لعب في صفوف ريال مدريد خلال الفترة بين عامي 2010 و2015: الريال سيكون ملائما بشكل مذهل لروديغر.

ويلعب روديغر "29 عاما" في صفوف تشيلسي، لكن النادي الإنجليزي أكد فشله في الإبقاء على المدافع الألماني، خاصة في ظل القيود المفروضة عليه من قبل الحكومة البريطانية كجزء من العقوبات التي طالت الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك النادي، عقب الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.

وينتهي عقد روديغر مع تشيلسي بنهاية الموسم الجاري، وأثيرت تكهنات بشأن وجود اهتمام من كبار أندية أوروبا بضمه.