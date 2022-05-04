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صلاح: لسبب "شخصي".. أريد مواجهة ريال مدريد

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صلاح خلال مباراة فياريال وليفربول

صلاح: لسبب "شخصي".. أريد مواجهة ريال مدريد

العربية. نت

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كشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لسبب شخصي.

وبلغ ليفربول، يوم الثلاثاء، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تفوقه على فياريال في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال صلاح في تصريحات بعد نهاية اللقاء: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي.

وكان نادي العاصمة الإسبانية حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 على حساب ليفربول في نهائي كييف 2018، عندما تفوق بثلاثية مقابل هدف، وشهدت المباراة تعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل من قبل المدافع سيرجيو راموس الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان.

لقطة راموس وصلاح الشهيرة
لقطة راموس وصلاح الشهيرة

ويستضيف ريال مدريد، مساء الأربعاء، فريق مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي البطولة وذلك على أرضية استاد سانتياغو برنابيو، وكانت مواجهة الذهاب انتهت بنتيجة 4-3 لمصلحة الفريق الإنجليزي.

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