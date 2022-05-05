الإصابة تسقط بيكيه من جديد

كشف نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن المدافع جيرار بيكيه سيغيب لفترة عن المنافسات بعدما تفاقمت إصابته في الفخذ.
وخاض قلب الدفاع 39 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم وكان آخر ظهور له في الفوز 2-1 على مايوركا في الدوري مطلع هذا الأسبوع.
مادة اعلانية
وقال برشلونة على تويتر إن بيكيه يعاني من مشكلة في فخذه الأيسر وسيعود بعد الانتهاء من برنامج التعافي.
وبعد أن حسم ريال مدريد بالفعل لقب الدوري يتطلع برشلونة إلى احتلال المركز الثاني ويملك 66 نقطة بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.
وسيحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس يوم السبت.
اقرأ أيضاً
-
برشلونة ينفي التواصل مع وكيل أعمال ليفاندوفسكينفى نادي برشلونة الإسباني التكهنات التي أثيرت حول اجتماعه بوكيل أعمال روبرت ليفاندوفسكي لبحث إمكانية انتقال الهداف البولندي لكامب نو قادما من صفوف ... رياضة عالمية
-
بايرن ميونخ يخطف هدف برشلونةكشفت تقارير صحافية أن المغربي نصير مزراوي لاعب آياكس الهولندي قرر الانتقال إلى بايرن ميونخ بطل ألمانيا بدلًا من برشلونة، بعدما أكدت صحف إسبانية عدة ... رياضة
-
برشلونة يعود للانتصارات بنقاط مايوركاتفوق برشلونة 2-1 على ريال مايوركا المتواضع في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، ليضع نهاية لسجله السيئ بالخسارة في ثلاث مباريات ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية