الإصابة تسقط بيكيه من جديد

كشف نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الخميس أن المدافع جيرار بيكيه سيغيب لفترة عن المنافسات بعدما تفاقمت إصابته في الفخذ.

وخاض قلب الدفاع 39 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات هذا الموسم وكان آخر ظهور له في الفوز 2-1 على مايوركا في الدوري مطلع هذا الأسبوع.

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وقال برشلونة على تويتر إن بيكيه يعاني من مشكلة في فخذه الأيسر وسيعود بعد الانتهاء من برنامج التعافي.

وبعد أن حسم ريال مدريد بالفعل لقب الدوري يتطلع برشلونة إلى احتلال المركز الثاني ويملك 66 نقطة بفارق نقطتين عن إشبيلية الثالث قبل أربع مباريات من نهاية الموسم.

وسيحل برشلونة ضيفا على ريال بيتيس يوم السبت.