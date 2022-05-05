الوجه الآخر لأنشيلوتي.. كهربائي من أرض الجبن والبعوض

يتطلع كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في مسيرته التدريبية، بعدما قاد ريال مدريد إلى المباراة النهائية على حساب مانشستر سيتي، يوم الأربعاء.

وأصبح الإيطالي أول مدرب يصل إلى نهائي البطولة القارية للمرة الخامسة، ولديه ثلاثة ألقاب مثل زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، وبيسلي المدير الفني لليفربول سابقا، وحقق أنشيلوتي الألقاب الثلاثة بواقع مرتين مع ميلان وواحد مع ريال مدريد، فيما خسر 2005 أمام ليفربول بركلات الترجيح بعدما كان متقدما فريق ميلان بثلاثية نظيفة.

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وعرض برنامج "يونيفرسو فالدانو" على محطة "موفيستار" التلفزيونية، الوجه الآخر لكارلو أنشيلوتي بعيدا عن كرة القدم.





العلكة

اعتاد البالغ من العمر "62 عاما" على التدخين، والآن توجه إلى السجائر الكهربائية، وسبب مضغ العلكة دائما بسبب تركه للتدخين.

بلدته

هي مدينة صغيرة في بادانيا بشمال إيطاليا، في الصيف تكون رطبة جدا وينتشر البعوض بها، وفي الشتاء يكون الجو باردا جدا، بالنسبة لمدرب ريال مدريد هي واحدة من أجمل الأماكن في العالم، وكان لدى والده أرض زراعية وأبقار، وتسمى مدينته أيضا بأرض الجبن.

الانضباط

كشف أنشيلوتي أنه تعلم الكثير من الانضباط بعدما عاش مع الرهبان "السالزيان"، مؤكدا أنه تعلم الكثير من الانضباط لأنهم تعاملوا معه بصرامة.





كهربائي

يعد أنشيلوتي خبيرا في مجال الكهرباء، لكنه أوقف مجاله بعدما تولى قيادة فريق روما في 1987.



عائلته

يعمل ابنه دافيد مساعداً له، وقال عنه أنشيلوتي: إنه جاد للغاية، لقد فهم جيدا ما يعينه القول بأنه موجود معي لأنه ابني، أعتقد أن كونه ابني ساعده، لقد جعله أكثر مسؤولية.



المستقبل

يرغب أنشيلوتي في أن يصبح استاذا في إحدى جامعات كرة القدم لاختبار أولئك الذين يدلون بآرائهم حول كرة القدم، لمنحهم شهادة عما إذا كان يمكنهم إبداء رأيم أم لا.

وبعد اعتزاله للتدريب يريد الاستمتاع بالحياة مع زوجته ماريان، وسيكون من محبي ريال مدريد وميلان والفريق الذي يدربه ابنه دافيد.