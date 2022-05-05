سان جرمان يسجّل عجزاً بقيمة 225 مليون يورو

سجّل نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم عجزاً بقيمة 224.28 مليون يورو (235.5 مليون دولار) في موسم 2020-2021، في ارتفاع نسبته 80 في المئة عن الموسم السابق، بحسب ما أفاد التقرير السنوي للهيئة المالية الفرنسية لكرة القدم (دي أن سي جي).
وجاء عجز النادي الباريسي في موسم خيّمت عليه حينها جائحة كورونا، وأقيمت خلاله المباريات خلف أبواب مغلقة.
وانخفض دخل النادي من التذاكر من 38.06 مليون يورو إلى 961 ألف يورو، فيما ارتفعت الرواتب 21 في المئة وبلغت 503 ملايين يورو.
وبحسب "دي أن سي جي" (دائرة الرقابة الإدارية الوطنية)، فإن مجموع الأجور في سان جرمان يوازي أجور 14 فريقاً آخر من "ليغ 1" مجتمعين في الفترة نفسها.
وتلقى "بي أس جي" 201.8 مليون يورو من عائدات النقل التلفزيوني، منها 146 مليون يورو مرتبطة بنجاحهم في دوري أبطال أوروبا، حيث وصلوا إلى النهائي في أغسطس 2020 ونصف النهائي في العام التالي.
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