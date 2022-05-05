كاسيميرو يرد على تصريحات صلاح

رد البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط ريال مدريد، على التصريحات التي أطلقها محمد صلاح، نجم ليفربول، معتبرا أن وعود اللاعب المصري جاءت بسبب إصابته في نهائي كييف 2018.

وضرب ريال مدريد موعداً مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تأهله بـ"ريمونتادا" تاريخية على حساب مانشستر سيتي، يوم الأربعاء، بنتيجة 3-1، وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بإنجلترا الأسبوع الماضي، انتهت بفوز مانشستر سيتي 4 - 3، ليظفر الريال بورقة الترشح للمباراة النهائية، عقب فوزه 6 - 5 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

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بينما بلغ ليفربول، يوم الثلاثاء، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تفوقه على فياريال في مباراتي الذهاب والإياب.

وبعد نهاية مباراة ليفربول، قال صلاح في تصريحات بعد نهاية اللقاء: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي.

قبل أن يكرر صلاح تصريحاته مجددا، يوم الأربعاء، عقب تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، حيث نشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لدينا نتيجة علينا تسويتها. في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.

وجاء رد البرازيلي كاسيميرو على لاعب ليفربول في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس"، وقال: كل واحد يختار ما يريد، من الواضح أن صلاح أصيب في نهائي 2018 ولديه الرغبة في الفوز، لكن لكل مباراة قصة، ليفربول لديه مزايا عديدة وتمكن من الوصول إلى النهائي.

وأضاف لاعب خط وسط ريال مدريد: علينا أن نحترم ليفربول ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية.

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 على حساب ليفربول في نهائي كييف 2018، عندما تفوق بثلاثية مقابل هدف، وشهدت المباراة تعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل من قبل المدافع سيرجيو راموس الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان.