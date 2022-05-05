لاعب ليفربول: ريال مدريد لن يفوز بدوري الأبطال

شدد جيمي كاراغر، لاعب ليفربول السابق، على أن تأهل ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا أفضل من مواجهة مانشستر سيتي، الذي اعتبره الأقوى والأفضل.

وكان كاراغر توقع خروج ريال مدريد من دور الـ 16 على يد باريس سان جيرمان، قبل أن يتمكن نادي العاصمة الإسبانية من إقصاء الفريق الفرنسي ثم تشيلسي ومانشستر سيتي والوصول إلى النهائي ليضرب موعدا مع ليفربول في باريس يوم 29 مايو الجاري.

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وقال اللاعب الذي ارتدى قميص ليفربول خلال الفترة من 1996 إلى 2013: فريق ريال مدريد لن يفوز بدوري أبطال أوروبا، بالتأكيد لا توجد لديه فرصة للفوز باللقب.

ورد عليه ريتشاردز، المدافع السابق لمانشستر سيتي خلال الاستوديو التحليلي للقاء: ستشعر بالتوتر في المباراة النهائية.

ومع ذلك، قال كاراغر: سأكون أكثر توترا لو كان مانشستر سيتي في النهائي، وما زلت واثقا أن ريال مدريد لن يفوز باللقب، أنا واثق جدا من فوز ليفربول.