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لو باريزيان: مبابي وافق على عرض باريس سان جيرمان

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أنشيلوتي مبابي
مبابي مع أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بعد مباراة الفريقين

لو باريزيان: مبابي وافق على عرض باريس سان جيرمان

العربية. نت

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كشفت تقارير صحافية فرنسية، يوم الخميس، عن اقتراب كيليان مبابي من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، في خطوة مفاجئة بعدما توقعت وسائل الإعلام انضمامه إلى ريال مدريد في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد الشاب الفرنسي في الصيف المقبل، وبإمكانه الانضمام مجانا إلى أي فريق، وتحدثت التقارير في وقت سابق عن أنه ينوي الرحيل إلى العاصمة الإسبانية مدريد وارتداء القميص الأبيض.

قبل أن تفجر صحيفة "لو باريزيان" المفاجأة وتعلن عن موافقة كيليان مبابي على عرض باريس سان جيرمان الأخير للتجديد.

وأكدت الصحيفة أن المفاوضات بين الطرفين تسير بشكل جيد وهناك اتفاق مبدئي حول تجديد العقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، وسيكسب مبابي مبلغا صافيا قدره 50 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو.

ولفتت "لو باريزيان" إلى أن باريس سان جيرمان لم ينفي الأخبار، كما أن بيئة اللاعب لم تنكر أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأضافت الصحيفة: مع ذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق كامل حتى الآن، ومن المرجح أن يعلن المهاجم الفرنسي عن مستقبله نهاية يونيو المقبل بعد مباريات المنتخب الفرنسي.

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