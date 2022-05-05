صلاح يتوعد ريال مدريد مجدداً

توعد محمد صلاح، نجم ليفربول، فريق ريال مدريد مجدداً بعدما تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر سيتي.

وقادت (ريمونتادا) مجنونة ريال مدريد الإسباني للتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة السابعة عشر في تاريخه، بعدما قلب تأخره صفر - 1 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى انتصار مثير 3 - 1، يوم الأربعاء، في إياب الدور قبل النهائي للمسابقة القارية، ليضرب موعدا مع ليفربول في النهائي.

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وبعد نهاية اللقاء، نشر النجم المصري محمد صلاح صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لدينا نتيجة علينا تسويتها. في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.

وكان صلاح قد كشف عقب تأهل فريقه الإنجليزي إلى النهائي، يوم الثلاثاء، أنه يرغب في مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لسبب شخصي.

وبلغ ليفربول، يوم الثلاثاء، نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة العاشرة في تاريخه بعد تفوقه على فياريال في مباراتي الذهاب والإياب.

وقال صلاح في تصريحات بعد نهاية اللقاء: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي.

يذكر أن نادي العاصمة الإسبانية حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 على حساب ليفربول في نهائي كييف 2018، عندما تفوق بثلاثية مقابل هدف، وشهدت المباراة تعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل من قبل المدافع سيرجيو راموس الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان.