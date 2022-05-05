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والدته: مبابي لم يتفق مع باريس

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والدة مبابي
والدة مبابي في صورة سابقة وخلفها ابنها

والدته: مبابي لم يتفق مع باريس

العربية. نت

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نفت فايزة العماري والدة كيليان مبابي الأخبار التي تحدثت عن موافقة ابنها على العرض الأخير الذي قدمه باريس سان جيرمان لتجديد تعاقده لمدة عامين مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، ذكرت مساء الخميس، عن موافقة الشاب الفرنسي "23 عاما" على عرض التمديد وأنه سيكسب مبلغا صافيا قدره 50 مليون يورو سنويا، بالإضافة إلى مكافأة توقيع بقيمة 100 مليون يورو.

قبل أن تنفي والدته في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الخبر، وغردت قائلة: لا يوجد اتفاق مبدئي مع باريس سان جيرمان أو أي ناد آخر، تتواصل المناقشات حول مستقبل كيليان في أجواء يسودها الهدوء الشديد للسماح له باتخاذ الخيار الأفضل، مع احترام جميع الأطراف.

وتحدثت فايزة العامري أيضا مع صحيفة "ماركا" الإسبانية، وأكدت أن ابنها لم يوقع أي عقد تجديد مع النادي الفرنسي.

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