آينتراخت يتأهل لمواجهة رينجرز في نهائي الدوري الأوروبي

فاز آينتراخت فرانكفورت على عشرة لاعبين من وست هام يونايتد 1-صفر في إياب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس ليبلغ أول نهائي أوروبي له في 42 عاما بعد الانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.
وأمام 48 ألف متفرج سجل رفائيل بوري هدف الفوز لأصحاب الضيافة في الدقيقة 26 ليتغلب على الفريق الإنجليزي للمرة الثانية بعد الانتصار 2-1 ذهابا الأسبوع الماضي.
وظهر وست هام، الذي لعب معظم فترات المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير الأيسر آرون كريسويل في الدقيقة 17 لعرقلته ينس بيتر هوغ، بلا أنياب خلال المباراة.
كما طرد الحكم مدربه ديفيد مويز في الدقيقة 79 لركله الكرة بغضب في نهاية مخيبة لمشوار وست هام الأوروبي.
وسيلتقي الفريق الألماني، الذي كانت آخر مرة بلغ فيها نهائيا أوروبيا في 1980، مع رينجرز في 18 مايو بعد فوز الفريق الاسكتلندي على رازن بال شبورت لايبزيغ.
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