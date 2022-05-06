أرسنال يمدد عقد أرتيتا إلى 2025

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مديره الفني ميكيل أرتيتا وقع عقدا جديدا لمدة ثلاثة أعوام تنتهي في 2025 .

وكان أرتيتا "40 عاما" قد تولى تدريب أرسنال في ديسمبر 2019، بعد إقالة أوناي إيمري.

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واقترب أرتيتا من قيادة أرسنال للعودة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال خمسة أعوام، حيث يحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا.

وقال أرتيتا في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" :أشعر بالحماس والامتنان والسعادة حقا اليوم".

وأضاف: نرغب في نقل النادي إلى مستو آخر والمنافسة بشكل فعلي مع فرق القمة. ومن أجل هذا، يجب أن نشارك في دوري أمم أوروبا.

وتابع :يجب أن نكون قادرين على تطوير الفريق، وتطوير لاعبينا وتحسين كل الأقسام، وصنع المزيد من التواصل مع جماهيرنا، مع تحسين الأجواء في استاد الإمارات، وأن نكون قادرين على استقطاب أبرز المواهب وأفضل الأشخاص لهذا النادي من أجل قيادة المشروع إلى مستويات أعلى.

ويستضيف أرسنال فريق ليد يونايتد يوم الأحد قبل أن يحل ضيفا على توتنهام صاحب المركز الخامس في مواجهة مثيرة وحاسمة للمشاركة في دوري الأبطال.

وبعدها يختتم أرسنال مشواره في الموسم بمباراتيه أمام نيوكاسل وإيفرتون.