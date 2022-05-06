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الصين تعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

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ملعب مدينة هانغتشو

الصين تعلن تأجيل دورة الألعاب الآسيوية 2022

بكين - د ب أ

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ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية يوم الجمعة نقلا عن منظمي دورة الألعاب الآسيوية 2022، المقررة في مدينة هانغتشو الصينية، أنه جرى تأجيل الدورة.

وتواصل الصين تطبيق سياسة "صفر كوفيد" منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد في عام 2020، لكن ظهور متحور "أوميكرون" تسبب في أكبر موجة من حالات العدوى حتى الآن.

ولم يجر الإعلان عن الموعد الجديد لدورة الألعاب الآسيوية التي كانت مقررة بين العاشرة و25 من سبتمبر المقبل.

وتشهد شنغهاي ومدن كبرى أخرى في الوقت الحالي عمليات إغلاق صارمة، كما تشهد العاصمة بكين قيودا وعددا كبيرا من الاختبارات.

وكانت فعاليات رياضية أخرى عديدة في الصين قد تأجلت أو ألغيت خلال فترة الجائحة.

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