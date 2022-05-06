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إنتر يفوز على إمبولي ويتصدر الدوري الإيطالي

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إنتر إمبولي
من لقاء إنتر وإمبولي

إنتر يفوز على إمبولي ويتصدر الدوري الإيطالي

ميلان - د ب أ

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انتزع فريق إنتر ميلان صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه على إمبولي 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة، يوم الجمعة.

وتقدم إمبولي بهدفين نظيفين سجلهما أندريا بينامونتي وكريستيان أسلاني في الدقيقتين الخامسة و28، قبل أن يسجل إنتر ميلان ثلاثة أهداف عن طريق سيموني رومانولي، لاعب إمبولي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 40 ولاوتارو مارتينيز (هدفين) في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول و64 وأليكسيس سانشيز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق نقطة أمام ميلان، الذي يواجه هيلاس فيرونا يوم الأحد، وتوقف رصيد إمبولي عند 37 نقطة في المركز الرابع عشر.

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