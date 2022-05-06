بعد مرور 13 عاماً.. أوفريبو يعترف بظلم تشيلسي أمام برشلونة

اعترف توم أوفريبو بظلم فريق تشيلسي الإنجليزي أمام برشلونة الإسباني في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2009، والتي قادت الفريق الكاتالوني إلى تحقيق اللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه.

وقال الحكم النرويجي في مقابلة مع "ديلي ميل" البريطانية، يوم الجمعة الذي يصادف الذكرى الـ 13 للمباراة التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج": لا أعتقد أن جماهير تشيلسي على صواب عندما أشاروا إلى أنني لم أحتسب أربع إلى خمس ركلات جزاء، أعتقد أن كل من يعرف كرة القدم وقواعد اللعبة يعلم أنه كان يجب أن يتم احتساب ركلة جزاء.

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وأضاف: أنا متأكد من أن نهاية المباراة كانت ستكون أسهل كثيرا بالنسبة لنا كحكام، إذا لم يسجل أندريس إنييستا الهدف، وفي مباراة كهذه تشعر بالقلق من أن يخدعك اللاعبون والفريق، ومن المهم أن يكون الحكام في درجة عالية من التركيز، وهذا ليس بالأمر السهل طوال الوقت.