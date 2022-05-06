تشافي: نريد تحقيق أهدافنا قبل نهاية الموسم

حث تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، لاعبيه على ضرورة استغلال الفرصة الذهبية لحسم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وذلك خلال مواجهة ريال بيتيس يوم السبت.

ومع اقتراب نهاية المعركة على احتلال المراكز الأربعة الأولى، يتوجه برشلونة إلى مدينة أشبيلية يوم السبت، وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بفارق ثماني نقاط كاملة أمام بيتيس، صاحب المركز الخامس، والذي فاز بهدف نظيف على برشلونة في ديسمبر الماضي.

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وفي حال تحقيق برشلونة الفوز على بيتيس، المتوج ببطولة كأس ملك إسبانيا، سيرفع رصيده إلى 69 نقطة وسيضمن أنه لن ينهي الموسم في مركز أقل من الرابع، حيث سيكون بإمكان بيتيس الوصول للنقطة 67 كما سيكون بإمكان ريال سوسييداد، صاحب المركز السادس، الوصول لـ68 نقطة.

وبينما يؤكد فارق الـ15 نقطة مع ريال مدريد، بطل الدوري، كما كان موسم 2021 - 2022 صعبا على برشلونة، أعاد تشافي جزء من الإيجابية للفريق منذ أن حل بديلا لرونالد كومان في نوفمبر الماضي.

وقال تشافي يوم الجمعة : أتمنى أن تكون فرصة ذهبية للتأهل لدوري أبطال أوروبا. ريال بيتيس منافسنا المباشر، يملك بيتيس لاعبين رائعين ومدربا عظيما. ستكون مباراة صعبة.

وأضاف : كرة القدم تعطينا فرصة للثأر الرياضي. نريد أن نحقق أهدافنا قبل نهاية الموسم.

وأضاف :نقاتل من أجل تحقيق أقل شيء، ولكن هذا هو الوضع. هناك هدفان، ولكن الأهم أن نكون متواجدين في دوري أبطال أوروبا الموسم.