تشيلي تقدم شكوى إلى "فيفا" بشأن جنسية لاعب إكوادوري

قدّم اتحاد تشيلي لكرة القدم عقب فشل منتخبه الوطني في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر شكوى إلى الاتحاد الدولي للعبة ضد الإكوادور، الضامنة تأهلها، على خلفية مزاعم حول جنسية مزورة لأحد لاعبيها المشاركين في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال.

وأفاد الاتحاد التشيلي أن الظهير بايرون كاستيو لا يحمل الجنسية الإكوادورية، بل ولد في كولومبيا، ليتقدم بشكوى إلى فيفا بشأن استخدام شهادة ميلاد مزورة وإعلان كاذب عن العمر وجنسية مزورة.

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وخاض كاستيو (23 عاماً) مباراتي الذهاب والإياب في التصفيات أمام تشيلي، فانتهت الأولى بالتعادل السلبي في كيتو في 5 سبتمبر 2021 والثانية بفوز الإكوادور 2-صفر في 17 نوفمبر من العام ذاته.

واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للعرس الكروي في قطر، متأخرة بفارق 7 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المونديال، لترافق البرازيل المتصدرة والأرجنتين والأوروغواي.

في المقابل، تخوض البيرو الخامسة ملحقاً دولياً مع الفائز بين الإمارات وأستراليا في 13 يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في قطر.

وفي حال قبل "الفيفا" شكوى اتحاد تشيلي وأعلن فوز منتخبه الوطني بالمباراتين، فإن ذلك سيسمح له بحجز مركز مؤهل للنهائيات، علماً أن القرعة أوقعت منتخب الإكوادور في المجموعة الأولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.

قال محامي الاتحاد التشيلي إدواردو كارليتسو لقناة "ناسيونال دي تشيلي" إن نظيره الإكوادوري كان يعلم أن كاستيو يحمل شهادة ميلاد كولومبية، وإنه تم إرسال الدليل إلى فيفا.

وكتب الاتحاد التشيلي في بيانه: لا يمكن لعالم كرة القدم أن يغض الطرف عن الكثير من الأدلة ولا يمكن قبول ممارسة المخالفات الجسيمة والمتعمدة في تسجيل اللاعبين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسابقة عالمية. يجب أن يكون اللعب النظيف داخل وخارج الملعب.

وبحسب المصدر ذاته، فإن التحقيقات التي أجريت في الإكوادور، ومنها تقرير للمكتب الوطني للأحوال المدنية، أعلى سلطة في هذا البلد، كشفت عن وجود تناقضات في شهادة الميلاد التي قدمها اللاعب.

وأضاف: لجنة تحقيق من الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم تهدف إلى توضيح المخالفات في ملفات اللاعبين خلصت إلى أن اللاعب هو كولومبي.

غير أن اتحاد الإكوادور أصرّ في بيان على أن كاستيو مسجل حسب الأصول مع السلطة القانونية المختصة ولديه جميع الوثائق الوطنية الصالحة.

وبموجب قوانين "فيفا"، لا يمكن للاعب أن يمثل دولة لا يحمل جنسيتها.

وتزعم شكوى تشيلي أن كاستيو ولد في مدينة توماكو الكولومبية في 25 يوليو 1995، وليس في مدينة بالاياس الإكوادورية في 10 نوفمبر 1998.

ارتدى كاستيو قميص منتخبي الإكوادور دون 17 عاماً و20 عاماً قبل أن ينضم إلى المنتخب الأوّل، فشارك لأول مرة في سبتمبر 2021 ولعب في 8 مباريات في تصفيات مونديال قطر، وساهم في أربعة انتصارات مقابل تعادلين ومثلهما هزيمة.

بدأ كاستيو مسيرته مع نادي نورتي أميركا، قبل أن ينتقل إلى برشلونة غواياكيل أحد أبرز أندية البلاد.