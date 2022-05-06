دورتموند يؤجل جولته إلى إسرائيل لمخاوف أمنية

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم سيؤجل جولته التي كانت مقررة إلى إسرائيل في نهاية الموسم، بعدما تزايدت لدى النادي في الأيام الأخيرة مخاوف تتعلق بالسلامة.

ولا تزال هناك أيضا مشكلات تنظيمية لا يمكن حلها قبل الموعد الذي كان محددا للجولة التي كان من المفترض أن تتضمن مباراة ودية أمام مكابي نتانيا، المتوج بطلا للدوري الإسرائيلي خمس مرات، في 17 مايو، وزيارة إلى النصب التذكاري للمحرقة "ياد فاشيم".

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ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم شرق تل أبيب يوم الخميس في إطار استمرار موجة الهجمات الأخيرة في إسرائيل التي أسفرت عن مقتل 14 شخصا منذ نهاية مارس.

ويجري حاليا البحث عن موعد جديد مناسب لجولة بوروسيا دورتموند.