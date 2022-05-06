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روما يضرب موعداً مع فينورد في نهائي دوري المؤتمر

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من لقاء روما وليستر

روما يضرب موعداً مع فينورد في نهائي دوري المؤتمر

روما - د ب أ

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تأهل روما الإيطالي للمباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1 - صفر، يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة، ليضرب موعدا مع فينورد الهولندي الذي تعادل سلبيا مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في الدور ذاته.

كان روما قد تعادل ذهابا 1 -1 مع ليستر سيتي في مدينة ليستر الإنجليزي، ليتأهل للنهائي بفوزه 2-1 بمجموع المباراتين، فيما تأهل فينورد للنهائي بعدما فاز ذهابا على ملعبه 3 - 2 على مارسيليا الفرنسي.

وسجل تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد لليستر سيتي في الدقيقة 11.

وتقام المباراة النهائية بين روما وفينورد في العاصمة الألبانية تيرانا يوم 25 مايو الجاري.

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