روما يضرب موعداً مع فينورد في نهائي دوري المؤتمر

تأهل روما الإيطالي للمباراة النهائية لدوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، عقب تغلبه على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1 - صفر، يوم الخميس، في إياب الدور قبل النهائي من المسابقة، ليضرب موعدا مع فينورد الهولندي الذي تعادل سلبيا مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في الدور ذاته.

كان روما قد تعادل ذهابا 1 -1 مع ليستر سيتي في مدينة ليستر الإنجليزي، ليتأهل للنهائي بفوزه 2-1 بمجموع المباراتين، فيما تأهل فينورد للنهائي بعدما فاز ذهابا على ملعبه 3 - 2 على مارسيليا الفرنسي.

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وسجل تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد لليستر سيتي في الدقيقة 11.

وتقام المباراة النهائية بين روما وفينورد في العاصمة الألبانية تيرانا يوم 25 مايو الجاري.