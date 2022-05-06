صلاح: أملك أفضل الأرقام.. وسنرى من سيحقق الكرة الذهبية

أكد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، أن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد سيحدد من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية بينه وبين المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

واعترف النجم المصري بأن الجميع في ليفربول أرادوا مواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة القارية، لأن آلام نهائي 2018 ما زالت في أذهان اللاعبين.

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حجز ريال مدريد مكانه في نهائي باريس إلى جانب ليفربول عندما تغلب الفريق الإسباني على مانشستر سيتي في نصف النهائي، فيما تأهل ليفربول على حساب فياريال الإسباني.

والمباراة النهائية بين ريال وليفربول هي تكرار لنهائي 2018 في كييف، والذي شهد فوز ريال مدريد 3-1 بعد أن خرج صلاح من الملعب بإصابة في الكتف في الشوط الأول بعد تدخل قوي من المدافع سيرجيو راموس الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يحسم نهائي باريس الذي يقام في 28 من مايو الجاري لقب الكرة الذهبية أيضا، بين صلاح وبنزيمة.

وأحرز مهاجم ريال مدريد 43 هدفا في 43 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، بما في ذلك 15 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بينما يملك صلاح في رصيده 30 هدفا من 46 مباراة.

وقال صلاح في مقابلة لشبكة "سكاي سبورتس": خسرت الكرة الذهبية آخر مرة لأنني سجلت 40 هدفا ولم نفز بأي لقب، هذه المرة رقمي مرتفع حقا وحصلنا حتى الآن على كأس واحد، إذا فزنا بالكأسين المقبلين، فسيكون من المثير معرفة من سيفوز بالكرة الذهبية، لكن يجب أن أركز على الأشياء الأساسية وهي تحقيق الألقاب لليفربول، ثم يتبعها الباقي.

وأضاف: هذا هو أفضل موسم بالنسبة لي في ليفربول، الأهداف والأرقام العالية والطريقة التي صنعت بها الفرص، وهو أعلى رقم في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسعى دائما إلى تحطيم الأرقام القياسية وأن أكون جائعا لشيء جديد.

ويملك ليفربول فرصة الحصول على ثلاثة ألقاب أخرى بعد كأس الرابطة، عندما يواجه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي يوم 14 مايو الجاري، ويبعد أيضا بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، إضافة إلى وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.