صلاح يواصل تهديد ريال مدريد: سأنتقم

واصل محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، تهديد ريال مدريد وأكد أنه سينتقم لخسارة لقب دوري أبطال أوروبا في نهائي 2018 بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وحصل النجم المصري على جائزة لاعب العام من اتحاد رابطة الكتاب الإنجليز، يوم الخميس، واعترف أن زملائه في الفريق متحمسين لخوض مواجهة النهائي ضد ريال مدريد.

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وضرب النادي الإسباني موعدا مع ليفربول بعد تفوقه على مانشستر سيتي، بينما تأهل ليفربول على حساب فياريال الإسباني، وتقام المباراة النهائية في باريس يوم 28 مايو الجاري.

وعندما سئل صلاح عما إذا كان يريد الانتقام من ريال مدريد بعد خسارة فريقه 3-1 في كييف، قال: نعم، حان وقت الانتقام، لقد هزمونا وكان يوما حزينا للغاية بالنسبة لنا جميعا، لذا نعم علينا التركيز في الدوري الممتاز أولا، لدينا 4 مباريات متبقية، ونتمنى أن يخسر مانشستر سيتي النقاط.

وأضاف: قلت قبل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في إياب نصف النهائي، أنني أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، وحصلنا على ذلك وأنا متأكد أنها ستكون مباراة صعبة، لأنهم تغلبوا على فرق قوية جدا قبل أن يصعدوا إلى النهائي.

وبدأت تصريحات صلاح تجاه ريال مدريد، بعد تأهل فريقه إلى النهائي، يوم الثلاثاء، عندما قال بعد نهاية اللقاء: أريد مواجهة ريال مدريد في النهائي، لقد فازوا علينا من قبل، لذلك أريد مواجهتهم مجددا، لسبب شخصي.

قبل أن يكرر صلاح تهديداته مجددا، يوم الأربعاء، عقب تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية، حيث نشر صورة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: لدينا نتيجة علينا تسويتها. في إشارة إلى أنه يرغب في الثأر من هزيمة نهائي 2018.

يذكر أن ريال مدريد حقق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الـ 13 على حساب ليفربول في نهائي كييف 2018، عندما تفوق بثلاثية مقابل هدف، وشهدت المباراة تعرض لاعب المنتخب المصري لإصابة قوية في الكتف بعد تدخل من قبل المدافع سيرجيو راموس الذي يلعب حاليا لباريس سان جيرمان.