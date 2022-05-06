غوارديولا: لم أدرب مانشستر سيتي للفوز بدوري أبطال أوروبا

أعرب جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم عن اعتقاده بأن فريقه حقق بالفعل أهدافه من خلال كونه منافسا على كل الألقاب في البطولات التي شارك بها، وأكد أنه لم يتم التعاقد معه لتدريب مانشستر سيتي من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ويستمر انتظار مانشستر سيتي للتتويج بأكبر بطولة أوروبية على مستوى الأندية بعد الخسارة 5 - 6 أمام ريال مدريد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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وقبل مواجهة نيوكاسل يوم الأحد، تلقى غوارديولا سؤالا عما إذا كانت هناك فرصة للاعبيه للفوز بالبطولة يوما ما، وكان رد غوارديولا طويلا حيث شرح كيف يرى النادي النجاح بشكل مختلف عما يراه الأشخاص من الخارج.

وقال: لا أعلم إذا كان بإمكان هذا الفريق الفوز باللقب. إنه سؤال لا يمكنني الإجابة عليه. قبل ريال مدريد، لم أكن أعرف ما إذا كنا قادرين على الفوز باللقب من عدمه.

وأضاف: لا توجد لدي إجابات لكل أسئلتكم. كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها على الإطلاق، رأينا هذا.

وأردف: عندما اشترى الشيخ منصور بن زايد النادي، واستثمر في هذه المنشآت الرائعة واللاعبين، كان ذلك كي نصل إلى ما وصلنا إليه في السنوات الأخيرة، وليس فقط للفوز بدوري الأبطال".

وأكد: الأمر ليس متعلق فقط بالفوز بدوري أبطال أوروبا. قاموا بهذا ليتواجدوا في كافة المسابقات، في كل موسم، والمنافسة عليها حتى النهاية.

وأكد: سنحاول مرة أخرى في الموسم المقبل، سيكون من الصعب الفوز بالبطولة، لأن الفرق جيدة. أعلم أن الناس تريد أن تسير في هذا الطريق، وأنا أتقبل هذا من اليوم الأول، يجب أن أتعامل مع الأمر، ولكن هذا ليس مشكلة بالنسبة لي.

وأكد غوارديولا أنه لا يمكن أن يعيش من أجل المجد الأوروبي فقط وأشار إلى أن مانشستر سيتي سيظل يعاني من الانتقادات حتى لو فاز بدوري الأبطال.

وبسؤاله عما إذا كانت الخسارة جعلته متعطشا للفوز، أجاب :لا، أنا دائما متعطش.

وأكد :أعلم أن الناس خارج النادي يطالبون بالتتويج بدوري الأبطال دائما، نعلم هذا، ولكن لا يمكنني العيش من أجل هذا فقط.

وأكد : في اللحظة التي نفوز بها بدوري الأبطال، سيقولون أنظروا على الأموال التي أنفقوها. إذا لم نتوج باللقب، سيقولون انظروا لكل الأموال التي أنفقوها ولم يتوجوا بلقب دوري الأبطال. نحن النادي الوحيد في العالم الذي أنفق الأموال في آخر 10،15، 20 عاما.