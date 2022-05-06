مويز يعتذر عقب واقعة "جامع الكرات"

اعتذر ديفيد مويز مدرب وست هام يونايتد عقب طرده لركله الكرة نحو فتى جمع الكرات خلال خسارة فريقه في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم أمام آينتراخت فرانكفورت الليلة الماضية.



وقبل 12 دقيقة على النهاية، ركل مويز الكرة بغضب نحو فتى جمع الكرات الذي أعتقد أنه يضيع الوقت خلال خسارة عشرة لاعبين من وست هام 1-صفر في إياب قبل النهائي في ألمانيا و3-1 في النتيجة الإجمالية.



وقال مويز للصحافيين: يجب أن أعتذر عن ركل الكرة لكن الفتى أرسلها لي قصيرة. لقد ركلت الكرة نحو الفتى لذلك اعتذر عن ذلك. لكنه ألقاها قصيرة للغاية نحوي.



وانتقد مويز أيضا الجهاز الفني للفريق الألماني على حث الحكم على طرد آرون كريسويل الذي حصل في البداية على إنذار في الدقيقة 19 بعد تدخل ضد ينس بيتر هوغ، لكن تم طرده بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.



وأضاف مويز: أعتقد أن التحكيم لم يكن موفقا لكن أعتقد أيضا أن آرون أعطى الحكم الفرصة لاتخاذ هذا القرار. شعرت بخيبة أمل أكبر من الجهاز الفني لآينتراخت فرانكفورت. لا يجب أن يكون رد فعلك بهذه الطريقة.



وسينتقل وست هام، صاحب المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز، لمواجهة نوريتش سيتي الذي هبط بالفعل يوم الأحد المقبل.

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