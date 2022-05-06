ناغلسمان: لا توجد مؤشرات اتفاق مع ليفاندوفسكي

كشف جوليان ناغلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن المفاوضات الأولية بين مسؤولي النادي ونجم هجوم الفريق روبرت ليفاندوفسكي بشأن تجديد عقده تسير بشكل إيجابي، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن بشأن التوصل إلى اتفاق.
وقال ناغلسمان في تصريحاته للصحافيين يوم الجمعة: سألت بالفعل ما إذا كانت هناك محادثات جيدة. والأمر كذلك بالتأكيد. لكن لا يوجد شيء يمكن الإعلان عنه.
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وأضاف: موقفي لم يتغير بشأن رغبتنا الأكيدة في استمراره وتمديد التعاقد معه.
وينتهي عقد ليفاندوفسكي "33 عاما" في عام 2023، وقد استبعد بايرن ميونخ بيع اللاعب هذا الصيف، علما أن اسمه ارتبط ببرشلونة الإسباني.
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