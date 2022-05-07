دافيدز مساعداً لفان غال مدرب هولندا

عٌين لاعب وسط منتخب هولندا السابق إدغار دافيدز مساعدا للمدرب الوطني لويس فان غال كما اعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم يوم الجمعة.

وسيحل دافيدز بدلا من هنك فريزر الذي سينتقل لتدريب نادي أوتريخت الموسم المقبل.

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وقال فان غال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الهولندي: أنا سعيد بالتحاق إدغار دافيدز بالجهاز الفني. سبق أن عملنا سويا في السابق وانا مقتنع بأنه سيملأ المركز الذي يشغله بطريقة ممتازة.

وكان دافيدز أحد أفراد تشكيلة أياكس أمستردام بقيادة فان غال بالذات عندما توج الفريق بدوري أبطال أوروبا عام 1995 إلى جانب الحارس أدوين فانر در سار والشقيقين فرانك ورونالد دي بور وكلارنس سيدورف ومارك أوفرمارس وباتريك كلويفرت.

كما لعب دافيدز في صفوف أندية ميلان الايطالي، برشلونة الإسباني وإنتر الايطالي وتوتنهام الإنجليزي.

خاض 74 مباراة دولية بينها 12 كقائد للمنتخب الهولندي ودافع عن ألوانه في كأس أوروبا ثلاث مرات وكأس العالم مرة واحدة.

وقال دافيدز بعد تعيينه في منصبه الجديد: أنا لست فخورا فحسب بل أملك الحماس لكي أواصل مسيرتي كمدرب مع مدرب يملك سمعة كبيرة هو لويس فان غال.

وسيكون دافيدز المساعد الثاني لفان غال علما بأن الاول هو داني بليند.

وتأهل منتخب هولندا الى مونديال قطر 2022 المقرر من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين.