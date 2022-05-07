نابولي يحافظ على أمل الدوري بفوز صعب على تورينو

حافظ نابولي على أمله الضعيف في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 1 - صفر على مضيفه تورينو يوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من المسابقة.
ورفع نابولي رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف إنتر ميلان وبفارق خمس نقاط خلف المتصدر ميلان. وتجمد رصيد تورينو عند 47 نقطة في المركز العاشر.
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وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما حتى أحرز فابيان رويز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.
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