يوفنتوس يسقط أمام جنوى في الدوري الإيطالي

عزز جنوى آماله في البقاء ضمن أندية النخبة بفوزه الثمين والمتأخر على يوفنتوس 2-1، يوم الجمعة، ضمن المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم يوفنتوس بواسطة مهاجمه الارجنتيني باولو ديبالا مطلع الشوط الثاني اثر تمريرة من مويز كين (48).

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بيد أن جنوى رد بهدفين في الدقائق الاخيرة الاول عن طريق الايسلندي البرت غودموندسون (87) والثاني بواسطة دومينيكو كريشيتو من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وبقي جنوى في المركز قبل الاخير برصيد 28 نقطة بالتساوي مع كالياري الذي يحل ضيفا على ساليرنيتانا الاحد.

والفوز هو الرابع فقط لجنوى هذا الموسم علما بأنه يتواجد في دوري النخبة منذ عام 2007.