برشلونة يتأهل إلى "الأبطال" بفوز صعب على ريال بيتيس

حقق برشلونة انتصارا مثيرا خارج ملعبه وتغلب على مضيفه ريال بيتيس 2 - 1 يوم السبت في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر فريق غرناطة مراكز الهبوط بجدول الدوري بعدما تغلب على مضيفه ريال مايوركا 6 - 2 كما شهدت المرحلة نفسها اليوم تعادل أتلتيك بلباو مع فالنسيا سلبيا وفوز سيلتا فيغو على ديبورتيفو ألافيس 4 - صفر وقادش على إلتشي 3 - صفر.

مادة اعلانية

وظل التعادل السلبي قائما بين برشلونة وريال بيتيس طوال 75 دقيقة ثم افتتح أنسو فاتي التسجيل لبرشلونة. بعدها تعادل ريال بيتيس عن طريق مارك بارترا في الدقيقة 79، لكن جوردي ألبا خطف هدف الفوز لبرشلونة في الثواني الأخيرة من المباراة.

وارتفع رصيد برشلونة إلى 69 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف ريال مدريد الذي حسم بالفعل تتويجه باللقب، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 58 نقطة في المركز الخامس.