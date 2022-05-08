.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

سيتي يستغل تعثر ليفربول ويقترب من حسم الدوري

  • الخط
الهدف الثالث

سيتي يستغل تعثر ليفربول ويقترب من حسم الدوري

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انفرد فريق مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل 5 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم مانشستر سيتي بهدف سجله رجيم سترلينغ في الدقيقة 19 وأضاف إيمريك لابورت الهدف الثاني في الدقيقة 38 ثم سجل رودريغو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 61 ،ثم سجل فيل فودين الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، قبل أن يختتم سترلينغ أهداف مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 86 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام ليفربول، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.

وهذا هو الفوز الـ27 لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في خمس. فيما أصبحت هذه الخسارة هي الـ15 لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم ،مقابل الفوز في 11 مباراة والتعادل في عشر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا أصبح الحصول على جواز سفر أفغاني مهمة مستحيلة؟ لماذا أصبح الحصول على جواز سفر أفغاني مهمة مستحيلة؟
اكتشف المزيد